Перевести на английский. Я люблю спорт. Я занимаюсь волейболом. Я часто приминаю ??частие в школьных соревнованиях. Я люблю играть в волейбол и я знаю, что мне нужно стараться чтобы достичь хороших результатов. Я организую сво...

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Перевести на английский. Я люблю спорт. Я занимаюсь волейболом. Я часто приминаю ??частие в школьных соревнованиях. Я люблю играть в волейбол и я знаю, что мне нужно стараться чтобы достичь хороших результатов. Я организую свое время правильно. Я учусь хорошо в школе. После школы я делаю уроки и затем я свободен. У меня есть время для моих внешкольных занятий. Два раза в неделю я хожу в музыкальный клуб. Мне нравится играть на музыкальном инструменте. Я умею играть на пианино хорошо. У меня есть способности к рисованию. Я думаю необходимо практиковаться чтобы быть профессионалом.

Автор: Гость