Дайте толкования слов:весьма,спорили в жару,очаг.
Литература
Дайте толкования слов:весьма,спорили в жару,очаг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весьма-очень сильно, крайне, больно; спорили в жару-спорили до того пока им не стало плохо и жарко от этого; очаг- Устройство для разведения и поддержания огня. Поддерживать огонь в очаге
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