Сократить дробь 6 dcm\33 dmt

Математика
Сократить дробь 6 dcm\33 dmt
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6dcm/33dmt = 2c/11t  Числитель и знаменатель дроби разделили на 3dm
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