Сократить дробь 6 dcm\33 dmt
Математика
Сократить дробь 6 dcm\33 dmt
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6dcm/33dmt = 2c/11t Числитель и знаменатель дроби разделили на 3dm
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Rex tells Tiny about the brown house.But he misses some words.Help Tiny to fill in the words. 1)There ____ bedrooms in the house 2)There ___ door...
Английский язык
Математика
Мальчик разрезал мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказала??ь в 6 раз длиннее другой Найдите первоначальную длину провода ес...
Математика
Чтобы пронумеровать страницы книги понадобилось 1992 цифры. Сколько страниц было в этой книге. пжжжж плиз