Мальчик разрезал мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказала??ь в 6 раз длиннее другой Найдите первоначальную длину провода если большая часть на 35 сантиметров длиннее меньше и больше

Математика

Мальчик разрезал мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказала??ь в 6 раз длиннее другой Найдите первоначальную длину провода если большая часть на 35 сантиметров длиннее меньше и больше

Автор: Гость