Мальчик разрезал мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказала??ь в 6 раз длиннее другой Найдите первоначальную длину провода если большая часть на 35 сантиметров длиннее меньше и больше

Математика
Мальчик разрезал мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказала??ь в 6 раз длиннее другой Найдите первоначальную длину провода если большая часть на 35 сантиметров длиннее меньше и больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+6х=7х - общая 6х=35+х 5х=35 х=7 Общая-7*х=49
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