Фонетический разбор слова веером срочно!!!!!!!!!

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Фонетический разбор слова веером срочно!!!!!!!!!
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Автор: Гость
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