Докажите , что каждое из чисел 7,-3 и 0 являются корнем уравнения х(х+3)(х-7)=0

Алгебра

Докажите , что каждое из чисел 7,-3 и 0 являются корнем уравнения х(х+3)(х-7)=0

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