Докажите , что каждое из чисел 7,-3 и 0 являются корнем уравнения х(х+3)(х-7)=0
Алгебра
Докажите , что каждое из чисел 7,-3 и 0 являются корнем уравнения х(х+3)(х-7)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(х+3)(х-7)=0 х=0 или х+3=0 или х-7=0 х=-3 х=7
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