Решите СРОЧНО тетрадь стоит 24 рубля.Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей,если при покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки?РЕШИТЬ ПРОПОРЦИЕЙ

Математика
Решите СРОЧНО тетрадь стоит 24 рубля.Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей,если при покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки?РЕШИТЬ ПРОПОРЦИЕЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24X60=1440 1440x0.9= 1296 ответ 1296 руб
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