Решите СРОЧНО тетрадь стоит 24 рубля.Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей,если при покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки?РЕШИТЬ ПРОПОРЦИЕЙ

Математика

Решите СРОЧНО тетрадь стоит 24 рубля.Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тетрадей,если при покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости всей покупки?РЕШИТЬ ПРОПОРЦИЕЙ

Автор: Гость