Выполните действия: а) (246535-85897):1306 б) 157464:(14904:23) в) 1600731:(5163-356) г) 515453:(261924:156) д) (97548+69432) : (16400-15388) е) 1067154:4807-189+707*390 14 Баллов за ответ.
Математика
Выполните действия: а) (246535-85897):1306 б) 157464:(14904:23) в) 1600731:(5163-356) г) 515453:(261924:156) д) (97548+69432) : (16400-15388) е) 1067154:4807-189+707*390 14 Баллов за ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1)246535 - 85897 =160638 2)160638:1306=123 б)1)14904:23=648 2)157464:648=243 в)1)5163-356=4807 2)1600731:4807=333 г) 1)261924:156=1679 2)515453:1679=307 д) 1)97548+69432=166980 2)16400-15388=1012 3)166980:1012=165 е)1067154:4807=222 2)707*390=275730 3)222-189=33 4)33+275730=275763
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Математика