Выполните действия: а) (246535-85897):1306 б) 157464:(14904:23) в) 1600731:(5163-356) г) 515453:(261924:156) д) (97548+69432) : (16400-15388) е) 1067154:4807-189+707*390 14 Баллов за ответ.

Математика

Выполните действия: а) (246535-85897):1306 б) 157464:(14904:23) в) 1600731:(5163-356) г) 515453:(261924:156) д) (97548+69432) : (16400-15388) е) 1067154:4807-189+707*390 14 Баллов за ответ.

Автор: Гость