Религия Славян Южных, Восточных и Западных
История
Религия Славян Южных, Восточных и Западных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язычество,потому как все они молились разным богам. А христианство пришло примерно в 13 веке из Втзантии
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