В канистру вмещается m1=4kgкеросина. сколько килограммов воды m2 вмещается в эту канистру? ( плотность керосина p1=800kg/m3, плотность воды p2=1000kg/m3
Физика
В канистру вмещается m1=4kgкеросина. сколько килограммов воды m2 вмещается в эту канистру? ( плотность керосина p1=800kg/m3, плотность воды p2=1000kg/m3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как объём канистры в обоих случаях равен, то можем приравнять V1=V2 То есть=> m1/p1=m2/p2 => m2=m1*p2/p1= 5 кг.
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