Вставьте пропущенные буквы .В скобках перед именами сущест. с пропушеными буквами запишите вопрос, падеж, тип склонения.Обозначьте окончание. Образец : В саду чувствовался запах ( чего ?, Р. п., 3 cклонение ) сирени . 1. Ни в ...

Гость: Гость:

1. Ни в ( в чём? Пр п 1 скл) лодкЕ, ни в ( в чём? Пр п 1 скл) телегЕ нельзя попасть сюда. 2. Стоит на гиблом ( на чём? Пр п 2 скл) снегЕ глубокая вода. 3. Сладко умереть на ( на чём? Пр п 2 скл) полЕ ( чего? Р п 1 скл) битвЫ при (при чём? Пр п 2 скл) свистЕ стрел. 4. Ты в белой ( в чём? Пр п 1 скл) вьюгЕ, в снежном ( в чём ? Пр п 2 скл) стонЕ опять волшебницей всплыла. 5. Ярко-жёлтым ковром от ( от чего? Р п 1скл) верхушкИ холма до самой ( до чего? Р п 1 скл) дорогИ тянутся полосы(чего? Р п 1 скл) пшеницЫ. 6. Сквозь серовато- белые края ( чего? Р п 1 скл ) тучИ виднеется клочок ясной ( чего? Р п 3 скл) лазурИ. 7. В сонной степной (в чём? Пр п 1 скл) деревушкЕ пахучие хлебы пекут. 8. Повернув к ( к чему? Д п 3 скл) пристанИ , он стал спускаться по узкой ( по чему? Д п 1 скл) тропинкЕ. 9. Бедной ( кому? Д п 1 скл) собачонкЕ было всего недели три.