По горизонтали: 1.Название страны на берегах Нила
История
По горизонтали: 1.Название страны на берегах Нила
Ответ(ы) на вопрос:
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Страна на берегах Нила - Египет
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