По горизонтали: 1.Название страны на берегах Нила

История
По горизонтали: 1.Название страны на берегах Нила
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Гость:
Страна на берегах Нила - Египет
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