Пожалуйста, ответьте на вопрос: Что известно науке о древней истории Уфы? можете в??ять с интернета,главное, что бы ответ был внятным и понятным. Желательно , чтобы было написано побольше. заранее,спасибо.

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1574 год. Эта дата значится первой в летописи города, однако люди жили здесь за много тысяч лет до появления современных домов и улиц. Древнейшие городища, остатки древних укрепленных поселений на территории нынешней Уфы относятся к эпохам мезолита, продолжавшегося до VI-V тысячелетия до нашей эры, и неолита, бронзового и железного веков. Свидетели той поры - инструменты из камня и бронзы, оружие, глиняные черепки - и сейчас расскажут немало интересного посетителям городских музеев. Первые же деревянные строения возникли на уфимском полуострове во времена правления Ивана IV, прозванного Грозным. А город вырос на высоких холмах после завоевания им Казанского ханства, навеки слив воедино судьбы башкирского и русского народов.