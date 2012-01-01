Какие крупные оползни или обвалы были в России? Напишите пожалуйста.

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Какие крупные оползни или обвалы были в России? Напишите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильнейший оползень в России в 2012 году имел место быть в краснодарском крае, его жертвами стали более 100 человек.
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