Какие крупные оползни или обвалы были в России? Напишите пожалуйста.
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Какие крупные оползни или обвалы были в России? Напишите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильнейший оползень в России в 2012 году имел место быть в краснодарском крае, его жертвами стали более 100 человек.
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