Некто пожелал купить имение, но оно стоило a рублями более, чем у него было денег. Е??ли б его капитал увеличился в n раз, то он не только мог бы уплатить требуемую сумму, но у него еще осталось бы столько денег, сколько теперь...
Математика
Некто пожелал купить имение, но оно стоило a рублями более, чем у него было денег. Е??ли б его капитал увеличился в n раз, то он не только мог бы уплатить требуемую сумму, но у него еще осталось бы столько денег, сколько теперь недостает. Как велик его капитал? Дайте решение при a = 3000, n = 1.5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) И - 3000 = Д И +3000 = 1,5Д Вычли уравнения 0,5*Д = 6000 Д = 3000:0,5 = 12 000 - денег в наличии. - ОТВЕТ Дополнительно Сложили уравнения 2И = 2,5*Д или И = 1,25*Д = 15000 - стоимость имения.
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