Некто пожелал купить имение, но оно стоило a рублями более, чем у него было денег. Е??ли б его капитал увеличился в n раз, то он не только мог бы уплатить требуемую сумму, но у него еще осталось бы столько денег, сколько теперь...

Математика

Некто пожелал купить имение, но оно стоило a рублями более, чем у него было денег. Е??ли б его капитал увеличился в n раз, то он не только мог бы уплатить требуемую сумму, но у него еще осталось бы столько денег, сколько теперь недостает. Как велик его капитал? Дайте решение при a = 3000, n = 1.5.

Автор: Гость