Что такое руническое письменности-это?

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Руническое письмоОдним из самых удивительных явлений в истории человечества является руническая письменность. От известных нам древних алфавитных систем ее отличает то, что каждый знак – руна – передавал не только фонетическое значение, но и нес в себе определенный смысл, понятие. Это означает, что с помощью рунического письма можно было фиксировать и отдельные единицы речи, и идиомы, то есть словообороты. Археологам удалось обнаружить всего около 5000 рунических надписей. Наиболее древние памятники данной разновидности письма были найдены в Дании, Швеции, Норвегии и России. При дальнейших исследованиях была выявлена характерная особенность рунической письменности - футарк. Это порядок букв, разделяющий алфавит на три рода по 8 рун в каждом. Слова же в тексте разделялись с помощью точек или крестов, причем направление письма в разных уголках мира могло отличаться. Традиционно руны записывались слева направо, однако на некоторых памятниках, к примеру, на копье, найденном в Ковеле, надпись читалась справа налево, а сами знаки были перевернуты. Существуют определенные трудности в расшифровке рунических записей. Дело в том, что до наших времен дошло очень мало информации о значении рун, а также о тех языках, составной частью которых было такое письмо. Однако определенных успехов все же удалось достичь – и сегодня мы можем прочитать отдельные памятники письма, оставленные народами древней Скандинавии, тюрками, этрусками, славянами и пр.)))