ВСТАВЬТЕ В ТЕКСТ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА: 1) Бактерии состоят из--------------- клетки. 2) У ба??терий ---------------------ядра. 3) Для передвижения бактерии используют----------------------. 4). ДНК бактерий находится в _______...

Биология

ВСТАВЬТЕ В ТЕКСТ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА: 1) Бактерии состоят из--------------- клетки. 2) У ба??терий ---------------------ядра. 3) Для передвижения бактерии используют----------------------. 4). ДНК бактерий находится в _________________. 5) Неблагоприятные условия _____________ переносят в состоянии __________.

Автор: Гость