ВСТАВЬТЕ В ТЕКСТ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА: 1) Бактерии состоят из--------------- клетки. 2) У ба??терий ---------------------ядра. 3) Для передвижения бактерии используют----------------------. 4). ДНК бактерий находится в _______...

Биология
ВСТАВЬТЕ В ТЕКСТ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА: 1) Бактерии состоят из--------------- клетки. 2) У ба??терий ---------------------ядра. 3) Для передвижения бактерии используют----------------------. 4). ДНК бактерий находится в _________________. 5) Неблагоприятные условия _____________ переносят в состоянии __________.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.бактериальной 2.нет 3.жгутик 4.хромосоме 5.бактерии,(бактериальной) споры
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