Почему сказка "иван-крестьянский сын и чудо юдо" является героической ?? Помогите
Литература
Почему сказка "иван-крестьянский сын и чудо юдо" является героической ?? Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудо юдо типо "зло". А Ваня крестьянский сын типо спает свою землю от этакого "злодея". Ваня- герой, из этого и следует то что повесть героическая
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