93-(x+56)=8 прошу решить уравнение
Математика
93-(x+56)=8 прошу решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
93-х-56=8 -х=8-93+56 -х=-29 х=29
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