93-(x+56)=8 прошу решить уравнение

Математика
93-(x+56)=8 прошу решить уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
93-х-56=8 -х=8-93+56 -х=-29 х=29
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить 3 предложения с жаргоном. Срочно!
Ответить
Английский язык
Найдите ошибку? 1. Is it Easter today? No,it are not. 2. Are you happy?Yes,I are 3. Has he got a personal achievement? No, she has not. 4...
Ответить
Другие предметы
Пожалуйста, ответьте на вопрос: Что известно науке о древней истории Уфы? можете в??ять с интернета,главное, что бы ответ был внятным и понятным. Ж...
Ответить
Математика
Света пошла гулять.Выйдя из дома,сначала прошла 500 метров на север затем 300 метров ??а восток потом 200 метров на север еще 300 метров на запад п...
Ответить
Русский язык
Выписать выражения в переносном значение Лошадь бежит рысью
Ответить