Составить 3 предложения с жаргоном. Срочно!
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Составить 3 предложения с жаргоном. Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предки уехали на дачу и оставили меня одного дома. Мои друзья любят на халяву похавать. Погода была хорошая и настроение клёвое.
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