Каждый человек должен решить в своей жизни три вопроса. 1. Что я могу... 2. Что я должен... 3. На что я могу... Помоги пожалуйста
Обществознание
Каждый человек должен решить в своей жизни три вопроса. 1. Что я могу... 2. Что я должен... 3. На что я могу... Помоги пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что я могу полезного сделать для общества , людей и моей страны ? Что я должен не забывать , любить и делать для того , чтоб всем было хорошо вокруг меня? На что я могу направить все свои знания , умения и мой труд , чтобы все увидели пользу от моих стараний .
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