Каждый человек должен решить в своей жизни три вопроса. 1. Что я могу... 2. Что я должен... 3. На что я могу... Помоги пожалуйста

Гость: Гость:

Что я могу полезного сделать для общества , людей и моей страны ? Что я должен не забывать , любить и делать для того , чтоб всем было хорошо вокруг меня? На что я могу направить все свои знания , умения и мой труд , чтобы все увидели пользу от моих стараний .