В растворе воды содержится 5 процентов соли .после того как добавили 200 г воды конц??нтрация соли в получином растворе понизилась до 4 процентов найдите изначальную масу раствора.Пожалуйста подробна и без х

Математика

В растворе воды содержится 5 процентов соли .после того как добавили 200 г воды конц??нтрация соли в получином растворе понизилась до 4 процентов найдите изначальную масу раствора.Пожалуйста подробна и без х

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