В растворе воды содержится 5 процентов соли .после того как добавили 200 г воды конц??нтрация соли в получином растворе понизилась до 4 процентов найдите изначальную масу раствора.Пожалуйста подробна и без х
Математика
В растворе воды содержится 5 процентов соли .после того как добавили 200 г воды конц??нтрация соли в получином растворе понизилась до 4 процентов найдите изначальную масу раствора.Пожалуйста подробна и без х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что если добавить в раствор соли воду получится смешивание элементов тоесть будет просходить химическая реакция . масса 43 грамма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В канистру вмещается m1=4kgкеросина. сколько килограммов воды m2 вмещается в эту канистру? ( плотность керосина p1=800kg/m3, плотность воды p2=1...
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы .В скобках перед именами сущест. с пропушеными буквами запишите вопрос, падеж, тип склонения.Обозначьте окончание. Обр...
Окружающий мир
Обществознание
Каждый человек должен решить в своей жизни три вопроса. 1. Что я могу... 2. Что я должен... 3. На что я могу... Помоги пожалуйста