Подчеркните одной чертой устройства ввода и двумя чертами устройство вывода

Информатика
Подчеркните одной чертой устройства ввода и двумя чертами устройство вывода
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ввод информации на компьютер: Клавиатура, мышь, микрофон. Вывод информации с компьютера:  Монитор, принтер, колонки.
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