Подчеркните одной чертой устройства ввода и двумя чертами устройство вывода
Информатика
Подчеркните одной чертой устройства ввода и двумя чертами устройство вывода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ввод информации на компьютер: Клавиатура, мышь, микрофон. Вывод информации с компьютера: Монитор, принтер, колонки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В растворе воды содержится 5 процентов соли .после того как добавили 200 г воды конц??нтрация соли в получином растворе понизилась до 4 процентов н...