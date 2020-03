ПОМОГИТЕ ПЖ, 20 БАЛОВ! Написать на английском языке, рассказ про хобби ПРОШУ ((

Гость: Гость:

My hobby is drawing. I like to pass on a leaf that that I see around of myself or that that arises in my imagination. I like to walk to look at the beautiful world which me surrounds. I stop I get the tools and I draw on a canvas that that I see before myself. It maybe a building, park, a beautiful tree, the butterfly sat down on a flower or an animal. I consider that drawing does me more patient and close.I love the world around of myself. Мое хобби рисование. Я люблю передавать на лист то что я вижу вокруг меня или что это возникает в моем воображении.Я люблю гулять,и смотреть на красивый мир, который меня окружает.Я останавливаюсь, беру свои инструменты, и передаю то что я вижу перед собой на холст. Это может быть здание, парк, красивое дерево, бабочка севшая на цветок или животное.Я полагаю, что рисунок делает меня более терпеливый и внимательной. Я люблю мир который меня окружает.