ПОМОГИТЕ ПЖ, 20 БАЛОВ! Написать на английском языке, рассказ про хобби ПРОШУ ((
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ПОМОГИТЕ ПЖ, 20 БАЛОВ! Написать на английском языке, рассказ про хобби ПРОШУ ((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My hobby is drawing. I like to pass on a leaf that that I see around of myself or that that arises in my imagination. I like to walk to look at the beautiful world which me surrounds. I stop I get the tools and I draw on a canvas that that I see before myself. It maybe a building, park, a beautiful tree, the butterfly sat down on a flower or an animal. I consider that drawing does me more patient and close.I love the world around of myself. Мое хобби рисование. Я люблю передавать на лист то что я вижу вокруг меня или что это возникает в моем воображении.Я люблю гулять,и смотреть на красивый мир, который меня окружает.Я останавливаюсь, беру свои инструменты, и передаю то что я вижу перед собой на холст. Это может быть здание, парк, красивое дерево, бабочка севшая на цветок или животное.Я полагаю, что рисунок делает меня более терпеливый и внимательной. Я люблю мир который меня окружает. пойдёт
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