Спишите загадки вставляя где нужно пропущенные буквы! Отгадайте загадки. обознач??те приставки. В местоимениях расставьте ударения! 1- Н...кто меня не вид...т, а всякий слыш...т. И Т,Д, упр 773 Бабайцева
Русский язык
Спишите загадки вставляя где нужно пропущенные буквы! Отгадайте загадки. обознач??те приставки. В местоимениях расставьте ударения! 1- Н...кто меня не вид...т, а всякий слыш...т. И Т,Д, упр 773 Бабайцева
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Гость:
Никто меня не видит,а всякий слышит
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