Почему человек поворачивает голову когда прислушивается?
Окружающий мир
Почему человек поворачивает голову когда прислушивается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы лучше услышать речь
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