Чтобы пронумеровать страницы книги понадобилось 1992 цифры. Сколько страниц было в этой книге. пжжжж плиз
Математика
Чтобы пронумеровать страницы книги понадобилось 1992 цифры. Сколько страниц было в этой книге. пжжжж плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 1992 ÷ 2 = 996 вроде так
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