Чтобы пронумеровать страницы книги понадобилось 1992 цифры. Сколько страниц было в этой книге. пжжжж плиз

Математика

Чтобы пронумеровать страницы книги понадобилось 1992 цифры. Сколько страниц было в этой книге. пжжжж плиз

Автор: Гость