Дополни синонимический ряд. привилегия, приоритет,..., препарат, изделие,...., примит??вный, простой,....

Русский язык
Дополни синонимический ряд. привилегия, приоритет,..., препарат, изделие,...., примит??вный, простой,....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изделие-прибор простой-легкий-обыкновенный-элементарный
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