Помогите перевести,без переводчика 1)ты слышишь это? 2)они не услышат от меня это??о 3)я не слышу тебя 4)он не слышал новостей 5)мы услышали тебя? 6)она услышала? 7)я слышал их 8)он слышит ее 9)ты услышишь его

Английский язык

Помогите перевести,без переводчика 1)ты слышишь это? 2)они не услышат от меня это??о 3)я не слышу тебя 4)он не слышал новостей 5)мы услышали тебя? 6)она услышала? 7)я слышал их 8)он слышит ее 9)ты услышишь его

Автор: Гость