Помогите перевести,без переводчика 1)ты слышишь это? 2)они не услышат от меня это??о 3)я не слышу тебя 4)он не слышал новостей 5)мы услышали тебя? 6)она услышала? 7)я слышал их 8)он слышит ее 9)ты услышишь его
Английский язык
Помогите перевести,без переводчика 1)ты слышишь это? 2)они не услышат от меня это??о 3)я не слышу тебя 4)он не слышал новостей 5)мы услышали тебя? 6)она услышала? 7)я слышал их 8)он слышит ее 9)ты услышишь его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Do you hear that? 2) They will not hear it from me. 3) I can not hear you. 4) He has not heard the news 5) Did we hear you? 6) Did she hear? 7) I heard them 8) He hears her. 9) You will hear him.
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