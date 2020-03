Rex tells Tiny about the brown house.But he misses some words.Help Tiny to fill in the words. 1)There ____ bedrooms in the house 2)There ___ doors in the hall 3)There ____ no windows in the hall 4)There ___ a kitchen in the hou...

Rex tells Tiny about the brown house.But he misses some words.Help Tiny to fill in the words. 1)There ____ bedrooms in the house 2)There ___ doors in the hall 3)There ____ no windows in the hall 4)There ___ a kitchen in the house 5)There ____a living room in the house 6)There ____a pantry in the house 7) There___a lot of windows in the house какие слова нужно вставить ?make

