Помогите пожалуйста Какие действия человека оказывают пагубное влияние на среды обитания живых организмов???
Биология
Помогите пожалуйста Какие действия человека оказывают пагубное влияние на среды обитания живых организмов???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вырубка лесов,загрязнение водоёмов,загрязнение почвы.
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