А)Олег нашёл18 грибов,а Миша на 7 грибов больше. Сколько грибов нашёл Миша? б)Миша на??ёл 18 грибов что на 7 грибов больше,чем собрал Олег .Сколько грибов нашёл Олег? в)Олег нашёл 18 грибов,что на 7 грибов менше,чем нашёл Миша....

Математика

А)Олег нашёл18 грибов,а Миша на 7 грибов больше. Сколько грибов нашёл Миша? б)Миша на??ёл 18 грибов что на 7 грибов больше,чем собрал Олег .Сколько грибов нашёл Олег? в)Олег нашёл 18 грибов,что на 7 грибов менше,чем нашёл Миша.Сколько грибов нашёл Миша? 1)Закончи предложения. 12 больше 6 на---------. 18 больше 6 в-----раза. 5 меньше 20 на--------. 6 меньше 30 в---------раз. Спасибо за помощь

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