Спишите, расставив знаки препинания. Из вороха старых листьев и из травы и из в..ле??ника выглядывают грибы.

Русский язык

Спишите, расставив знаки препинания. Из вороха старых листьев и из травы и из в..ле??ника выглядывают грибы.

Автор: Гость