Спишите, расставив знаки препинания. Из вороха старых листьев и из травы и из в..ле??ника выглядывают грибы.

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Спишите, расставив знаки препинания. Из вороха старых листьев и из травы и из в..ле??ника выглядывают грибы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из вороха старых листьев ,и из травы ,и из валежника выглядывают грибы 
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