Үйірлі,дара және күрделі баяндауыштарға мысал керек.
Қазақ тiлi
Үйірлі,дара және күрделі баяндауыштарға мысал керек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дара баяндауыш: Олар алыс жерден келды. Курделы: Ауыл мадениеты осып келеды. Уйырлы: Онын ен улкен кемшылыгы- сабак окымау.
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