Одна із сторін прямокутника =3 см більше за другу а його площа =154 знайти сторони пр??мокутника
Геометрия
Одна із сторін прямокутника =3 см більше за другу а його площа =154 знайти сторони пр??мокутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай ширина прямокутника дорівнює х, а довжина дорівнює х+3. Площа обчислюється за формулою S=х · (х+3), х²+3х=154, х²+3х-154=0, х=0,5(-3+-√9+616)=0,5(-3+25)=11, другий корінь сторонній. Ширина 11 см, довжина 11+3=14 см.
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