Помогите!!! X^5=1/32
Алгебра
Помогите!!! X^5=1/32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 в пятой степени это 32, соответственно Ответ:х=1/2
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