Составьте словосочетания со словарными словами. подготовьтесь к тематическому с??оварному диктанту. рыба сазан ,налим,треска,форель,ставрида,лосось,угорь,камбала,осётр,карась,плотва,севрюга,белуга,акула,пиранья,кефаль,минтай,...
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Составьте словосочетания со словарными словами. подготовьтесь к тематическому с??оварному диктанту. рыба сазан ,налим,треска,форель,ставрида,лосось,угорь,камбала,осётр,карась,плотва,севрюга,белуга,акула,пиранья,кефаль,минтай, пеленгас ,чешуя.
Ответ(ы) на вопрос:
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Белая акула, блестящая чешуя, большая белуга , мелкий карась, вкусный минтай, опасная пиранья, речной угорь, южная рыба,
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