Помогите решить Новая тема не могу разобраться

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Смотри Приводишь к общему знаменателю. Т.е, в данном случае - 18. Мы можем и 18:18, и 18:6, и 18:9. Мы вычисляем, во сколько раз мы увеличение знаменатель: 18:18=1 18:6=3 18:9=2 То, что получилось - дополнительные множители Значит, нам нужно (3х-4)*2, (5х-7)*3, (4х+5) оставляем. Раскрыв скобки получаем: 6х-8/18+(15х-21)/18=(4х+5)/18 (/- дробная черта) Теперь мы можем сложить дроби. У них одинаковые знаменатели. (6х-8+15х-21)/18=(4х+5)/18 (21х-29)/18=(4х+5)/18. Теперь мы умножаем правую и левую часть уравнения на одно и то же натуральное число, чтобы можно было сокращать. В нашем случае, опять же, это 18. 18(21х-29)/18=18(4х+5)/18 Сокращаем 18 и 18 Получаем обычное уравнение 21х-29=4х+5 Переносим с неизвестными в левую часть, все известные в правую, меняя при этом знак на противоположный (только тех, что переносим): 21х-4х=5+29 17х=34 х=2 Ответ: 2