За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота блокнота в 5 раз сколько стоит каждая из покупок и сделай краткую запись задачи заполнив следующую таблицу в тетради сколько блокнотов можно купить за те же деньги что...

Математика

За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота блокнота в 5 раз сколько стоит каждая из покупок и сделай краткую запись задачи заполнив следующую таблицу в тетради сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены на покупку одни одни одну 1 книги Сколько всего блокнотов можно купить за 2 до 120 руб.

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