За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота блокнота в 5 раз сколько стоит каждая из покупок и сделай краткую запись задачи заполнив следующую таблицу в тетради сколько блокнотов можно купить за те же деньги что...
Математика
За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота блокнота в 5 раз сколько стоит каждая из покупок и сделай краткую запись задачи заполнив следующую таблицу в тетради сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены на покупку одни одни одну 1 книги Сколько всего блокнотов можно купить за 2 до 120 руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
блокнот-? }120 руб. книга-? в 5 раз больше чем блокнот решение 120÷6=20 20×5=100 ответ:блокнот стоит 20 руб. книга 100 руб.
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