За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота блокнота в 5 раз сколько стоит каждая из покупок и сделай краткую запись задачи заполнив следующую таблицу в тетради сколько блокнотов можно купить за те же деньги что...

Математика
За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота блокнота в 5 раз сколько стоит каждая из покупок и сделай краткую запись задачи заполнив следующую таблицу в тетради сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены на покупку одни одни одну 1 книги Сколько всего блокнотов можно купить за 2 до 120 руб.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
блокнот-?                                                                    }120 руб.        книга-? в 5 раз больше чем блокнот решение  120÷6=20 20×5=100 ответ:блокнот стоит 20 руб. книга 100 руб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пжл,срочно решить надо,хотя бы 1решите
Ответить
География
Из скольки слоев состоит океанический тип земной коры
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста, с 72 номером, очень надо.
Ответить
Алгебра
Помогите решить Новая тема не могу разобраться
Ответить
Алгебра
Помогите!!! X^5=1/32
Ответить