Что означает дати драла
Українська мова
Что означает дати драла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дати драпа - швидко тікати.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
В каких предложениях неправильно определена основа предложения 1)дети с увлечени??м слушали рассказ старого охотника 2) Белеет парус одинокий в тум...
Математика
Начерти отрезок АВ длиной 5 см. начерти отрезок, длина которого на 3 см больше длины отрезка АВ. Начерти отрезок, длина которого в 3 раза больше дл...
Математика
За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота блокнота в 5 раз сколько стоит каждая из покупок и сделай краткую запись задачи заполни...