Какие права я хочу иметь как ученик школы? написать 3-4 права, кроме "бесплатное пи??ание" и "школа без школьной формы"

Литература

Какие права я хочу иметь как ученик школы? написать 3-4 права, кроме "бесплатное пи??ание" и "школа без школьной формы"

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