Восстановите словообразовательную цепочку: (несколько слов) Вязать.................привязанность Купить.................покупательница
Русский язык
Восстановите словообразовательную цепочку: (несколько слов) Вязать.................привязанность Купить.................покупательница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вязанный покупной Вроде так
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