Ядовитые железы паука находятся
Биология
Ядовитые железы паука находятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядовитые железы паука находятся около хелицеры или клыков и связаны с клыками от протоки. Когда паук кусает свою жертву, мышцы выталкиваю яд из ядовитых желез, толкая через клыки и на животных. Яд большинства пауков парализует жертву.
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