Ребята помогите из слов: Дровяной сломанный пиленный рубленый Полино стесанно сл??женный поваленные уничтожены утопленные осиновые. Определите какие из этих слов являются причастиями являются причастиями

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Ребята помогите из слов: Дровяной сломанный пиленный рубленый Полино стесанно сл??женный поваленные уничтожены утопленные осиновые. Определите какие из этих слов являются причастиями являются причастиями

Автор: Гость