Ребята помогите из слов: Дровяной сломанный пиленный рубленый Полино стесанно сл??женный поваленные уничтожены утопленные осиновые. Определите какие из этих слов являются причастиями являются причастиями

Русский язык
Ребята помогите из слов: Дровяной сломанный пиленный рубленый Полино стесанно сл??женный поваленные уничтожены утопленные осиновые. Определите какие из этих слов являются причастиями являются причастиями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сломанный,Пиленный,стесанно,сложенный,поваленный,утопленные
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