Найдите разность чисел 3 целых 1/6 и 1 целая 5/8
Алгебра
Найдите разность чисел 3 целых 1/6 и 1 целая 5/8
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Гость:
Находим общий знаменатель, умножаем, вычитаем, сокращаем.
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