Найдите наименьшее общее кратное чисел c и d, если ихпроизведение равно 3360, а наибо??ьший общий множитель равен 80.
Математика
Найдите наименьшее общее кратное чисел c и d, если ихпроизведение равно 3360, а наибо??ьший общий множитель равен 80.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если есть общий делитель, то остальное общее кратное. 3360 :80 = 42 - НОК - ОТВЕТ
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