Найдите наименьшее общее кратное чисел c и d, если ихпроизведение равно 3360, а наибо??ьший общий множитель равен 80.

Математика

Найдите наименьшее общее кратное чисел c и d, если ихпроизведение равно 3360, а наибо??ьший общий множитель равен 80.

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