Найдите наименьшее значение функции у=х2 на заданном луче: а)[-3;+8) б)(-8;-2] в)(-8;1] г)[1;+8) вместо восьмерки, восьмерка(бесконечно) как мы учим в школе* Помогите мне пожалуйста составить параболу, я вас умоляюю(((

Математика
Найдите наименьшее значение функции у=х2 на заданном луче: а)[-3;+8) б)(-8;-2] в)(-8;1] г)[1;+8) вместо восьмерки, восьмерка(бесконечно) как мы учим в школе* Помогите мне пожалуйста составить параболу, я вас умоляюю(((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это квадратичная функция.  Выделяем полный квадрат -2х²-12х+3=-2(х²+6х+9-9)+3=-2(х+3)²+18+3=-2(х+3)²+21 Вершина параболы в точке (-3;21), ветви параболы направлены вниз на (-∞;-3) кривая возрастает, на (-3;+∞)- убывает 1)на отрезке[-1;3 ]   точка  х=-3 не принадлежит отрезку,  [-1;3 ] часть интервала (можно знак подмножества употребить)  (-3;+∞), на котором функция убывает      Наибольшее значение в точке (-1)     у(max) = у(-1) = - 2(-1)²-12·(-1)+3= -2+12+3=13    Наименьшее значение в точке х=3    у(min) = y(3)=-2·3²-12·3+3=-18-36+3=-51 2) на луче (-бесконечность;-4]        точка  х=-3 не принадлежит лучу,  луч часть луча (можно знак подмножества употребить)  (-∞;-3), на котором функция возрастает     Наименьшего  нет -  это    (- ∞)    Наибольшее в точке (-4)    у(max) = y(-4)=-2·(-4)²-12·(-4)+3=-32+48+3=19 3)на луче [-4;+бесконечность)       точка  х=-3  принадлежит лучу [-4;+∞)       Наибольшее  в точке (-3)      у(max) = y(-3)=-2·(-3)²-12·(-3)+3=-18+36+3=21            Наименьшего нет -это ( -∞)     4) на R.    Наибольшее в точке х=-3 у(max) = y(-3)=-2·(-3)²-12·(-3)+3=-18+36+3=21,   наименьшего нет.
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