Найдите наименьшее значение функции у=х2 на заданном луче: а)[-3;+8) б)(-8;-2] в)(-8;1] г)[1;+8) вместо восьмерки, восьмерка(бесконечно) как мы учим в школе* Помогите мне пожалуйста составить параболу, я вас умоляюю(((

Гость: Гость:

Это квадратичная функция. Выделяем полный квадрат -2х²-12х+3=-2(х²+6х+9-9)+3=-2(х+3)²+18+3=-2(х+3)²+21 Вершина параболы в точке (-3;21), ветви параболы направлены вниз на (-∞;-3) кривая возрастает, на (-3;+∞)- убывает 1)на отрезке[-1;3 ] точка х=-3 не принадлежит отрезку, [-1;3 ] часть интервала (можно знак подмножества употребить) (-3;+∞), на котором функция убывает Наибольшее значение в точке (-1) у(max) = у(-1) = - 2(-1)²-12·(-1)+3= -2+12+3=13 Наименьшее значение в точке х=3 у(min) = y(3)=-2·3²-12·3+3=-18-36+3=-51 2) на луче (-бесконечность;-4] точка х=-3 не принадлежит лучу, луч часть луча (можно знак подмножества употребить) (-∞;-3), на котором функция возрастает Наименьшего нет - это (- ∞) Наибольшее в точке (-4) у(max) = y(-4)=-2·(-4)²-12·(-4)+3=-32+48+3=19 3)на луче [-4;+бесконечность) точка х=-3 принадлежит лучу [-4;+∞) Наибольшее в точке (-3) у(max) = y(-3)=-2·(-3)²-12·(-3)+3=-18+36+3=21 Наименьшего нет -это ( -∞) 4) на R. Наибольшее в точке х=-3 у(max) = y(-3)=-2·(-3)²-12·(-3)+3=-18+36+3=21, наименьшего нет.