Найдите наименьшее значение выражения |y|+|3x−y|+|x+y−1|, где х и у - произвольные дейст??ительные числа

Алгебра
Найдите наименьшее значение выражения |y|+|3x−y|+|x+y−1|, где х и у - произвольные дейст??ительные числа
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Гость:
Наименьшее равно 1 при {у=0 {3x-y=0⇒x=0 {x+y-1=-1
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