Найдите наименьшее значение выражения |y|+|3x−y|+|x+y−1|, где х и у - произвольные дейст??ительные числа

Алгебра

Найдите наименьшее значение выражения |y|+|3x−y|+|x+y−1|, где х и у - произвольные дейст??ительные числа

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