Найдите неизвестное число 12*(х-34)=600 (х-24)*15=45 320:(38+х)=4 (64-х):14=5
Математика
Найдите неизвестное число 12*(х-34)=600 (х-24)*15=45 320:(38+х)=4 (64-х):14=5
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1) 84 2) 27 3) 46 4) не могу
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