Характеристика курицы Чернухи и кухарки Тринушки из повести Чёрная курица. ПОМО??ИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Литература
Характеристика курицы Чернухи и кухарки Тринушки из повести Чёрная курица. ПОМО??ИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чернушка -добрая , чёрная ,загадочная., кухарка-злая ,миронелюбивая ,злая.
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